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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye yarışmasında bir ilk!

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye yarışmasında bir ilk!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin, 37. bölümünde kaptanlık yarışı yaşandı. Haftanın ilk yarışmasında takım kaptanı olmak için mücadele eden yarışmacılardan bazıları şeflerin istediği menüyü vaktinde yetiştiremedi. Yemekleri yetiştiremeyen yarışmacılara ise şefler ilginç bir ceza verdi. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

İlgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye, 28 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, şeflerin verdiği görevi yerine getiren yarışmacılar arasında yapılan tadım ile birlikte kaptanlık oyunununu kazanan isim belli oldu. Kaptanlık yarışında yarışmacılara sinirlenen şefler stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Peki, MasterChef'te kaptanlık yarışını hangi yarışmacı kazandı? İşte, merak edilenler.

MEHMET ŞEF'TEN SERT TEPKİ

MasterChef Türkiye'de kaptanlık yarışı için yarışmacılar şeflerin istediği kurabiye çeşitlerini yapmak için mutfağa girdi. Verilen süre içinde yemekleri yetiştiremeyen Güzide, Batuhan, Kıvanç, Alican, Yasin ve Ekin Mehmet Şef'in sert tepkisi ile karşılaştı. Duruma çok sinirlenen Mehmet Şef, "Bize meydan mı okuyorsunuz." dedi. Somer Şef ise, "Her kaptanlık yarışında aynı durum oluyor. Bundan bir art niyet ararım." diyerek tepkisini gösterdi.

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yaşanan gergin anların ardından şefler, yarışmacıların yaptığı kurabiyelerin tadına baktı. Kurabiyeleri yetiştiremeyen yarışmacılar oyun dışı kaldı. MasterChef'te bu hafta en iyi kurabiyeyi yapan isim Rıfat oldu. Takım kaptanı seçilen Rıfat, rakip kaptan olarak ise Mustafa'yı seçti.

MASTERCHEF'TE YEMEĞİ YETİŞTİREMEYENLERE ELEME CEZASI

Yarışmacıların yemekleri vaktinde yetiştirememesine sinirlenen şefler, 6 isme daha önce görülmemiş bir ceza verdi. Yemekleri yetiştiremeyen iki isim direk eleme potasına gideceğini açıklayan şefler, 6 isimi eleme oyununa dahil etti.

Yasin, Batuhan, Güzide, Kıvanç, Ekin ve Alican eleme oyunu için mutfakta mücadele etti. Eleme oyununu kaybeden isimler gecenin sonunda belli olacak.

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