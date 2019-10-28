MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye yarışmasında bir ilk!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin, 37. bölümünde kaptanlık yarışı yaşandı. Haftanın ilk yarışmasında takım kaptanı olmak için mücadele eden yarışmacılardan bazıları şeflerin istediği menüyü vaktinde yetiştiremedi. Yemekleri yetiştiremeyen yarışmacılara ise şefler ilginç bir ceza verdi. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
İlgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye, 28 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, şeflerin verdiği görevi yerine getiren yarışmacılar arasında yapılan tadım ile birlikte kaptanlık oyunununu kazanan isim belli oldu. Kaptanlık yarışında yarışmacılara sinirlenen şefler stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Peki, MasterChef'te kaptanlık yarışını hangi yarışmacı kazandı? İşte, merak edilenler.
MEHMET ŞEF'TEN SERT TEPKİ
MasterChef Türkiye'de kaptanlık yarışı için yarışmacılar şeflerin istediği kurabiye çeşitlerini yapmak için mutfağa girdi. Verilen süre içinde yemekleri yetiştiremeyen Güzide, Batuhan, Kıvanç, Alican, Yasin ve Ekin Mehmet Şef'in sert tepkisi ile karşılaştı. Duruma çok sinirlenen Mehmet Şef, "Bize meydan mı okuyorsunuz." dedi. Somer Şef ise, "Her kaptanlık yarışında aynı durum oluyor. Bundan bir art niyet ararım." diyerek tepkisini gösterdi.
TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yaşanan gergin anların ardından şefler, yarışmacıların yaptığı kurabiyelerin tadına baktı. Kurabiyeleri yetiştiremeyen yarışmacılar oyun dışı kaldı. MasterChef'te bu hafta en iyi kurabiyeyi yapan isim Rıfat oldu. Takım kaptanı seçilen Rıfat, rakip kaptan olarak ise Mustafa'yı seçti.
MASTERCHEF'TE YEMEĞİ YETİŞTİREMEYENLERE ELEME CEZASI
Yarışmacıların yemekleri vaktinde yetiştirememesine sinirlenen şefler, 6 isme daha önce görülmemiş bir ceza verdi. Yemekleri yetiştiremeyen iki isim direk eleme potasına gideceğini açıklayan şefler, 6 isimi eleme oyununa dahil etti.
Yasin, Batuhan, Güzide, Kıvanç, Ekin ve Alican eleme oyunu için mutfakta mücadele etti. Eleme oyununu kaybeden isimler gecenin sonunda belli olacak.
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