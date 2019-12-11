MasterChef Suna takipçilerini şaşırttı! Suna Aydın kimdir kaç yaşındadır?
MasterChef yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Suna Aydın, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Burun estetiği yaptıran MasterChef Suna, son halini takipçileri ile paylaştı. Magazin gündeminde yer alan haberlerle MasterChef'in eski yarışmacısı hayatı ile merak konusu oldu. Peki, Suna Aydın kimdir kaç yaşındadır? İşte, MasterChef Suna'nın biyografisi.
Elenmeden önce iddialı yarışmacılardan olan MasterChef Suna Aydın, magazin gündeminde yer alan haberlerin ardından hayatı ve biyografisiyle araştırılan isimlerden oldu. Peki, Suna Aydın nereli ve kaç yaşında? İşte, MasterChef Suna'nın merak edilen hayatı.
SUNA AYDIN KİMDİR?
Suna Aydın, 10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. 1Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda şef, koordinatorluk, danışmanlık gibi görevlerde bulunduç. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu olan Suna Aydın, aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.
33 yaşında olan Suna Aydın MasterChef Türkiye yarışmasının başlarında 'hem izleyicilerin hem de yarışmacıların benden öğreneceği çok şey var' diyerek yemek konusunda iddialı olduğunu belirtmişti.
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