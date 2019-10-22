MasterChef Suna kimdir kaç yaşındadır? İşte Suna Aydın'ın biyografisi
Her geçen hafta heyecan ve rekabetin arttığı MasterChef Türkiye'de, birincilik yarışı devam ediyor. Jüri üyeleri arasında yaşanan diyaloglar ve yarışmacıların performansı ile dikkatleri üzerinde çeken programda, yarışmacı Suna Aydın'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, MasterChef Suna kimdir kaç yaşındadır? İşte, Suna Aydın'ın biyografisi.
MasterChef'in iddialı yarışmacıları arasında yer alan Suna Aydın, rakipleri ve jüri üyeleri ile girdiği polemiklerle gündeme gelmeye devam ediyor. İddialı yarışmacılardan olan MasterChef Suna, yarışmanın son bölümüne Yasin'e yardım ettiği için, yarışmacının oyundan diskalifiye edilmesine neden oldu. Bu gelişmenin ardından Suna'nın hayatı bir kez daha merak edilmeye başlandı. İşte, MasterChef Suna'nın hayatına ilişkin detaylar.
Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.
Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef, koordinatörluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.
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