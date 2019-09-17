MasterChef Suna kimdir, kaç yaşındadır? İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın'ın biyografisi
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de oyunlar kadar yarışmacılar da adından söz ettirmeye devam ediyor. MasterChef'te yarışan Suna Aydın, eleme potasına girerek, yarışı kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Peki, MasterChef Suna kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, MasterChef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın'ın biyografisi ve merak edilenleri.
MasterChef'in iddialı yarışmacılarından olan Suna Aydın, izleyiciler tarafından mera konusu oldu. Eleme adayı olarak belirlenen MasterChef Suna'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Suna Aydın kimdir? İşte, Suna Aydın'ın hayatı...
SUNA AYDIN KİMDİR?
Aşçı olan Suna Aydın MasterChef'e İstanbul'da katılıyor. 33 yaşında olan Suna Aydın 'hem izleyicilerin hem de yarışmacıların benden öğreneceği çok şey var' diyerek yemek konusunda iddialı olduğunu belirtiyor. Kendisine ait Türk ve Anadolu konseptli restoranı olan Suna Aydın, aynı zamanda ailesine ait işletmelerde menü danışmanlıkları yapıyor.
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