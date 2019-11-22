MasterChef Suna Aydın kimdir?
MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım tarihli bölümünde elenen isim Suna Aydın oldu. Başarılı yarışmacının elenmesi yarışmacıların takipçilerini şaşırttı, ünlü sanatçı Demet Akalın da tepkisini 'Masterchef’i de bıraktırdınız ya bana bu gece helal olsun! 3 ay haybeye emek vermişin be kızım' sözleriyle dile getirdi. Peki, MasterChef Suna Aydın kimdir?
Suna Aydın, 10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. 1Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda şef, koordinatorluk, danışmanlık gibi görevlerde bulunduç. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu olan Suna Aydın, aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.
33 yaşında olan Suna Aydın MasterChef Türkiye yarışmasının başlarında 'hem izleyicilerin hem de yarışmacıların benden öğreneceği çok şey var' diyerek yemek konusunda iddialı olduğunu belirtmişti.
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