MasterChef son bölümünde MasterClass ödülünü kim kazandı? Yeni bölüm fragmanı yayında
MasterChef son bölümünde MasterClass ödülü sahibini buldu. Somer Şef'in önderliğinde midye yapan yarışmacılar, diğer arkadaşlarının üzerinde avantaj sağlamak için tüm hünerlerini gösterdi. Somer Şef, en başarılı olarak değerlendirdiği yemeğe küçük bir ödül verdi. Peki, MasterChef son bölümünde MasterClass ödülünün sahibi kim oldu? İşte, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı
MasterClass ödülününün sahibini bulduğu MasterChef'te eğlenceli dakikalar yaşandı. Midye dolma yapan yarışmacılar, Somer Şef'ten midye dolma tarifi aldı. En iyi midye dolmayı yapan yarışmacı, MasterClass ödülünün sahibi oldu. Peki, Masterchef son bölümünde MasterClass ödülü kimin oldu? İşte, yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler
MASTERCLASS SON BÖLÜMÜNDE MASTERCLASS ÖDÜLÜ KİMİN OLDU?
MasterClass ödülünde en iyi midye dolmayı yapan kişi Yasin oldu ve Somer Şef'in takdim ettiği bıçaklı kolyenin sahibi oldu. MasterClass'ın ikincisi ise Murat olarak açıklandı.
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA YENİ YARIŞMACI SÜRPRİZİ
MasterChef'in yeni bölüm fragmanında yeni yarışmacı sürprizi yaşandı. Orhan'ın takımdan ayrılmasının ardından yeni bölümlerde takımlara dahil olacak olan isim Alican oldu.
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