Masterchef son bölümde kim elendi? İşte 30 Eylül’de veda eden isim
MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Tansiyonun sık sık yükseldiği eleme bölümünde Analı kızlı çorbasını yapmaya çalışan yarışmacılardan birinin Masterchef macerası sona erdi. Peki, Masterchef son bölümde kim elendi? İşte, yarışmaya veda eden isim ve son bölümde yaşananlar…
Masterchef Türkiye’de bir eleme bölümü daha geride kaldı. Takım oyununu kaybeden takımdan dört kişi elenme stresi yaşadı. Eleme öncesinde yapılan takım yarışlarına ise Murat ve Uğur arasındaki gerginlik damga vurdu. Kırmızı takımda Uğur ve Murat arasında yaşanan sos krizi oyuna damga vurdu. Problem çözülmeyince devreye şefler girdi. Öte yandan Mehmet’in pilava ısrarla tereyağı eklemek istemesi takım kaptanı Burcu’yu sinirlendirdi. Oyunun ardından söz alan Burcu, takım oyununda Mehmet'in kendisinin sözünü dinlememesinden yakındı. Peki, Masterchef son bölümde kim elendi? İşte 30 Eylül’de veda eden isim
MasterChef Türkiye'de eleme oyununa kalan dört isimden biri, jüri tarafından verilen kararla yarışmaya ve hayallerine veda etti. MasterChef’te bu hafta eleme potasına Zeynep, Murat, Esra ve Eslem kaldı. Son ikiye kalan Zeynep ve Eslem jürinin karşısına çıktı. Geçen hafta da eleme potasında yer alan Zeynep bu hafta yarışmaya veda etti.
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