13 Aralık MasterChef son bölümde kim elendi? İşte MasterChef'ten bu hafta elenen isim

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye, 13 Aralık Cuma akşamı haftanın son dokunulmazlık ve eleme yarışmaları ile yayınlandı. MasterChef yarışmacıları, 67. bölümde Konya'ya konuk oldu. Özel bölümde önce dokunulmazlık oyunu oynandı, takım oyununda ise bireysel dokunulmazlığı kaybeden bir yarışmacı 3. eleme adayı oldu. Gecenin sonunda ise şefler, bu haftanın elenen ismini açıkladı. MasterChef'e veda eden isim duygusal anlar yaşadı. Peki, bu hafta kim elendi? MasterChef'te kim kazandı? İşte, merak edilenler.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda Konya'da mücadele etti. Yarışmada Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman Türk mutfağı araştırmacı, yazarı Nevin Halıcı jüri üyeliği yaptı.

Mutfakta ter döken yarışmacılar Mevlevi mutfağından, tutmaç çorbası, şiş kebabı, gül yapraklı marul salatası, pekmezli ayva, hassafen lokma yemeklerini yaptı.

Oynanan oyun sonrası 11 şef son dokunulmazlık oyununu kazananı belirlemek için yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı.

Cuma akşamı en iyi yemeği yaparak dokunulmazlığı alan takım kırmızı oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yeniden mutfağa girdi. Oynanan oyun sonrası 3. eleme adayı Güzide oldu. Eleme oyunununda mücadele veren Güzide, Batuhan ve Rıfat zamanla yarıştı.

Bu hafta MasterChef'ten elenen isim Rıfat oldu. Büyük finale haftalar kala elendiğini duyan Rıfat hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Rıfat'ın eleme sonrası yaptığı konuşma duygusal anlara neden oldu.

MASTERHEF RIFAT KİMDİR?

MasterChef'in 2019-2020 sezonu yarışmacısı Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor. Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.

Rıfat Yurttaş, MasterChef'in 67. bölümünde yarışmaya veda eden isim oldu.