MasterChef Somer Şef kimdir? İşte Somer Sivrioğlu hakkında bilgiler
MasterChef Somer Şef kimdir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanan ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef Somer Şef kimdir? İşte Somer Sivrioğlu hakkında bilgiler.
1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldı. Ardından Avusturalya’ya taşındı. Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı. Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.
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