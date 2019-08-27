MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir ve kaç yaşında? MasterChef Rıfat nereli?
MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş, programı izleyen birçok kişinin dikkatini çeken isim oldu. Peki, MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir? İşte, Türk Mutfağı konusunda bilgi ve becerilerini her fırsatta vurgulayan Rıfat Yurttaş hakkında merak edilen bazı bilgiler
Halihazırda aşçılık yapan ve eğitimler veren Rıfat Yurttaş, MasterChef yarışmasında dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Peki, Rıfat Yurttaş kimdir ve kaç yaşında? İşte, MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş hakkında detaylı bilgiler
MASTERCHEF RIFAT YURTTAŞ KİMDİR?
MasterChef'in 2019-2020 sezonu yarışmacısı Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor. Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.
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