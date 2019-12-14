MasterChef Rıfat kimdir kaç yaşındadır? İşte MasterChef'e veda eden Rıfat Yurttaş'ın hayatı
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Rıfat Yurttaş elendi. Son performansıyla beklenen başarıyı yakalamayan Rıfat, eleme sonrası sosyal medya ve internette araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, MasterChef Rıfat kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, MasterChef'e veda eden Rıfat Yurttaş'ın hayatı ve biyografisi
MasterChef'te büyük finale haftalar kala elenen yarışmacı Rıfat, televizyon izleyenlerinin gündemine geldi. Aşçılık yapan ve eğitimler veren Rıfat Yurttaş, yaptığı yemeklerle dikkatleri üzerine toplamıştı. İşte, MasterChef Rıfat ile ilgili merak edilenler.
MasterChef'in 2019-2020 sezonu yarışmacısı Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor. Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.
Rıfat Yurttaş, MasterChef'in 67. bölümünde yarışmaya veda eden isim oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle