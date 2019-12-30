MasterChef özel (veda) bölümünde Alican ve Cemre neden yok?

30 Aralık Pazartesi günü özel bölümüyle ekranlara gelecek olan MasterChef Türkiye'nin tanıtım fragmanında eğlenceli görüntüler ön plana çıkarken; yarışmanın finalinde yarışan Alican ve Cemre'nin yokluğu gözlerden kaçmadı. 68 puanla 2019 sezonunun şampiyonu olan Cemre ile yarışmayı ikincilikle tamamlayan Alican'ın özel bölümde olmaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, MasterChef özel (veda) bölümde Alican ve Cemre neden yok?

MasterChef 2019 vedası olan özel bölümü çekiminin finalden bir gün önce gerçekleştirildiği bu nedenle Alican ve Cemre'nin çekimlere katılmadığı öğrenildi.

ÖZEL BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Özel bölümüyle ekranlara gelecek olan MasterChef Türkiye'nin bu akşam çok özel konukları olacak. 30 Aralık Pazartesi günü TV8'de ekrana gelecek MasterChef Türkiye özel bölümüne ünlü oyuncular Ahmet Kural ile Murat Cemcir konuk olacaklar. Ünlü oyuncular, programda çok özel bir görevle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Tüm yarışmacıların yer aldığı MasterChef Türkiye'de bu akşam üç jüri de yarışmacı olacak.