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Televizyon
Haber Giriş: 30.12.2019 - 17:16,Son Güncelleme:/

MasterChef özel bölümüyle devam ediyor - MasterChef son bölümde neler olmuştu?

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MasterChef özel bölümüyle devam ediyor - MasterChef son bölümde neler olmuştu?

Şampiyonunu kısa bir süre önce belirleyen MasterChef özel bölümüyle devam ediyor. İki ünlü oyuncunun konuk olacağı MasterChef’te şefler de takımlara dahil olacak. Eğlence dolu anların yaşanacağı MasterChef Türkiye veda bölümünde kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

Özel bölümüyle ekranlara gelecek olan MasterChef Türkiye'nin bu akşam çok özel konukları olacak. 30 Aralık Pazartesi günü TV8'de ekrana gelecek MasterChef Türkiye özel bölümüne ünlü oyuncular Ahmet Kural ile Murat Cemcir konuk olacaklar. Ünlü oyuncular, programda çok özel bir görevle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Tüm yarışmacıların yer aldığı MasterChef Türkiye'de bu akşam üç jüri de yarışmacı olacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MasterChef'in 29 Aralık tarihli bölümünde final heyecanı vardı.  Rakiplerinin arasından sıyrılarak finale kalmayı başaran Cemre ile Alican jüriden en yüksek puanı almak için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Üç turdan oluşan final mücadelesinde, Cemre Uyanık toplamda 68 puan alarak 2019 sezonunu birinci bitirdi. MasterChef 2019 şampiyonu ilan edilen Cemre, son model bir Fiat 500 Dolce Vita arabanın da sahibi oldu.

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