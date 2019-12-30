MasterChef özel bölümde kaptanlık oyunu heyecanı! MasterChef ödülünü kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 2019 şampiyonu pazar akşamı belli oldu. Sezonun bitmesiyle sevilen yarışma bu kez ilgi çeken bir bölümle ekranlara geldi. Eski yarışmacıların konuk olduğu bölümde kaptanlık ve ödül oyunu oynanandı. İşte, MasterChef özel bölümünde yaşananlar.

KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, eğlenceli anların yaşandığı özel bir bölümle sezona veda etti. 30 Aralık akşamı yayınlanan bölümde eski yarışmacılar bir kez daha tezgah başına geçti. Somer şef ile Mehmet şefin takımlar ile birlikte mücadele ettiği ödül oyununda Ahmet Kural ile Murat Cemcir, Danilo şef ile birlikte jürilik yaptı. İlk oyunda kaptanlık için önlük giyen yarışmacılar renkli anları ekranlara taşıdı.

YASİN'E ŞEFLERDEN CEZA

Özel bölüm için karşı karıya gelen yarışmacılar, ilk olarak kaptanı oyunu, sonrasında ise ödül oyunu oynadı. Kaptanlık oyunu sırasında Yasin, tadım yaptıktan sonra kaşığını tabağına koyması şeflerin gözünden kaçmadı. Mehmet şef, Yasin'in bu yaptığı karşısında ona on şınav çekme cezası verdi.

Oynanan kaptanlık oyunundan sonra birinci olan isim belli oldu. İlk defa bir kaptanlık oyununu kazanan Batuhan, mavi takımın başına geçti. Batuhan kırmızı takımın kaptanlığına ise Yasin'i seçti.