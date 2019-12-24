MasterChef Orhan kimdir kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Orhan Eren 46 yaşındadır. Steak House işletmeciliği yapıyor. İlkokuldan beri çalıştığını belirten Eren, ortaokulu ve liseyi dışardan tamamladığını belirtiyor. Orhan Eren "Herkes birincilik için gelir ama ben başarılı olmak için katıldım" sloganıyla rakiplerine gözdağı veriyor.