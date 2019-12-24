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Televizyon
24.12.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

MasterChef Orhan kimdir kaç yaşında ve nereli?

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MasterChef Orhan kimdir kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Orhan, yarışmanın son aşamalarına doğru birçok izleyicinin dikkatini çekti. Ekran başında yer alan izleyiciler, MasterChef Orhan kimdir ve kaç yaşında sorularına yanıt aradı. Peki, MasterChef olabilmek için mücadele eden isimler arasında yer alan MasterChef Orhan kimdir ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MasterChef Orhan Eren 46 yaşındadır. Steak House işletmeciliği yapıyor. İlkokuldan beri çalıştığını belirten Eren, ortaokulu ve liseyi dışardan tamamladığını belirtiyor. Orhan Eren "Herkes birincilik için gelir ama ben başarılı olmak için katıldım" sloganıyla rakiplerine gözdağı veriyor.

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