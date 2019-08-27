MasterChef Onur Dursun kimdir? MasterChef Onur nereli?
MasterChef yarışmacısı Onur Dursun, 14 yarışmacının arasına girmesi dolayısıyla birçok izleyicinin araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Sağlık görevlisi olarak çalışan MasterChef Onur, nereli olduğu ile merak ediliyor. Peki, MasterChef Onur kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
MasterChef yarışmacısı Onur Dursun, yarışmayı takip eden birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya devam ediyor. İddialı sözleriyle yarışmacılar arasında sivrilen MasterChef Onur, kim olduğu ve nereli olduğu ile merak konusu oldu. Peki, MasterChef Onur Dursun kimdir? İşte, o isim için bazı detaylar
MASTERCHEF ONUR DURSUN KİMDİR?
20 yaşındaki Onur Dursun, MasterChef'e İzmir'den katılıyor. İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışan Onur Dursun, ' Bu yılın MasterChef'i Hasankaleli Onur olacak' ifadelerini kullanarak yarışmaya başlamadan önce iddialı bir aşçı olduğunu dile getiriyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle