MasterChef Nalan Toprak kimdir?
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu sezon yarışacak isimlerden biri de Nalan Toprak. Futbol hakemliği yapan Nalan Toprak, şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Yarışmayı ilgiyle takip eden vatandaşlar ise Nalan Toprak'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, MasterChef Nalan Toprak kimdir?
MasterChef Nalan Toprak 31 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Futbol hakemliği yapan Nalan Toprak, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu sezon yarışan Nalan Toprak yemek yapmayı çok sevdiğini ve annesinin arkadaşlarına yaptığı yemeklerle ünlendiğini dile getiriyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle