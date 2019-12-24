Masterchef Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında?
Masterchef yarışmasının sevilen yarışmacılarından Mustafa Aydın'ın kişisel bilgileri merak ediliyor. Masterchef yarışmasının bitmesine çok az bir süre kala yarışmacıların hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından internette araştırılıyor. Peki Masterchef yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen yarışmacı Mustafa Aydın kimdir ve kaç yaşında?
Masterchef yarışması önümüzdeki hafta final yaparak sonlacak. Heyecan veren final öncesinde yarışmacıların kişisel bilgileri merak ediliyor. Peki geçtiğimiz haftalarda elenen isimlerden olan Mustafa Aydın kimdir?
Mustafa Aydın kimdir?
Mustafa Aydın 31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.
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