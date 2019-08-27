MasterChef Murat Tokmak kimdir ve kaç yaşındadır?
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışmacılar belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen programda 14 kişilik yarışmacılar içerisinde giren Murat Tokmak, izleyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Murat Tokmak kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, MasterChef Murat Tokmak hakkında bilgiler.
MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda ikinci etabın tamamlanmasının ardından 14 kişiden oluşan yarışmacılar açıklandı. Yemek yapmayı küçüklüğünden beri sevdiğini söyleyen MasterChef Murat Tokmak bu sezon iddialı isimler arasında yer alıyor. İşte, MasterChef Murat Tokmak'ın merak edilenleri.
29 yaşında olan ve yarışmaya Trabzon'dan katılan Murat Tokmak evli ve 2 çocuk babası. Küçük yaşlardan beri yemek yapmayı sevdiğini belirten Murat Tokmak, Türkiye'nin ve Trabzon'un MasterChef'i olmaya geliyorum diyerek yemek yapmanın kendisi için tutku olduğunu dile getiriyor.
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