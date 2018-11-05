Masterchef Murat kimdir nerelidir?
Masterchef yarışmasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Murat Özdemir, final aşaması yaklaşırken öne çıkmaya devam ediyor. Bolulu olduğunu her fırsatta vurgulayan Masterchef Murat, ailesinin ve akrabalarının aşçı olduğunu ifade ediyor. Peki, daha önce Yemekteyiz isimli yarışma programından kovulduğu sahne ile hatırlanan Masterchef Murat kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, yetenekleriyle olduğu kadar polemikleriyle de gündemde yer alan Murat hakkında bazı bilgiler
Masterchef Murat, zaman zaman girdiği polemikler ve şefleriyle girdiği atışma nedeniyle ön plana çıkan isim olmaya devam ediyor. Yarışmanın yayınlandığı her akşam bir şekilde dikkatleri üzerine çeken Masterchef Murat, internet üzerinden araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Masterchef Murat kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
MASTERCHEF MURAT KİMDİR?
Masterchef yarışmacısı Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Yaptığı davranışlarla juri üyelerini kızdıran yarışmacı gerginliklere neden oluyor.
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