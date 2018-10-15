MasterChef Murat kimdir? Kaç yaşındadır?
MasterChef yarışmacısı Murat kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Yarışma içerisinde gösterdiği davranışlarla dikkatleri üzerine çeken Murat'ın kişisel bilgileri merak ediliyor. Peki, MasterChef Murat kimdir? Kaç yaşındadır?
Masterchef yarışmacısı Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Yaptığı davranışlarla juri üyelerini kızdıran yarışmacı gerginliklere neden oluyor.
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