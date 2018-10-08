Masterchef Murat kimdir? Daha önce Yemekteyiz'e de katılmıştı!
Masterchef Murat, yarışmanın en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Daha önce Yemekteyiz'e katılan ve yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu tarafından kovulan Masterchef Murat, yarışmayı sıkı takip eden vatandaşların araştırdığı isim oldu. Peki, Masterchef Murat kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar
Masterchef yarışmacısıMurat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Yaptığı davranışlarla juri üyelerini kızdıran yarışmacı gerginliklere neden oluyor.
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