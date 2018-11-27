MasterChef Mehmet Sur kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler
MasterChef Mehmet kimdir sorusunun yanıtı sevilen yarışma programının takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin en renkli karakterlerinden biri olan Mehmet'in özel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef Mehmet Sur kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler.
MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur 39 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren mutfak hayatı ile iç içe olan yarışmacı özellikle İstanbul’da yer alan hotel ve restoranlarda komilik yaparak mesleğe başlamış. Et konularında uzman olan yarışmacı ilerleyen zamanlarda mutfak şefliğine kadar kariyerini tamamlamış.
Maddi sıkıntısı olmayan yarışmacı sadece Türkiye’nin MasterChef’i olmak için yarışmaya katılmıştır.
Aynı zamanda instagram fenomeni olan Mehmet kendisini şırdan ustası olarak tanımlıyor. Mehmet'in takipçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
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