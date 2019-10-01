MasterChef Mehmet Şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya'nın biyografisi
MasterChef Türkiye'de heyecan devam ederken, yarışmacılarla zaman zaman girdiği diyaloglarla gündeme gelen şefler de internette konuşulmaya başlandı. Özellikle yarışmacılara verdiği zorlu menüler ve eleştirilerle adından söz ettiren Mehmet Şef, bu isimler arasında yer aldı. Mehmet şef'İn hayatını merak eden vatandaşlar Mehmet Yalçınkaya'nın kariyer bilgilerini araştırıyor. Peki, MasterChef Mehmet Şef kimdir?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te geçen sezonda da jüri koltuğunda yer alan Mehmet Şef adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.
MEHMET YALÇINKAYA'NIN HAYATI
2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.
Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.
2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle