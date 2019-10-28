MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir ve kaç yaşında? Somer Şef'ten şok sözler!
MasterChef yarışmasının yeni ve iddialı isimlerinden birisi olan Kıvanç Ermiş, kendisine güveni ve yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyor. Somer Şef'in hayalindeki isim olan Kıvanç Ermiş, yarışmanın araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir ve kaç yaşında? İşte, ünlü isimlerin aşçılığını da yapan MasterChef Kıvanç Ermiş hakkında bazı bilgiler
MasterChef Kıvanç Ermiş, yarışmaya en son katılan isim oldu. Private aşçı ya da diğer bir ifade ile özel aşçılık yapan Kıvanç Ermiş, katıldığı an itibariyle iddiasını vurguladı. Peki, Somer Şef'in de hayalinin bir parçası olan MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.
Somer Şef'in yarışmaya katılmadan önce, "Benim iki senedir Masterchef'te bir hayalim var. Kendimden daha kalıplı biriyle çalışmak. O yüzden evet diyorum." sözleriyle ön plana çıkmıştı.
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