MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir? Ünlü sanatçıların aşçılığına da yaptı!
MasterChef Kıvanç Ermiş, 19 yaşından bu yana ünlü sanatçıların aşçılığını yapmaktadır. MasterChef'e süratli bir giriş yapan Kıvanç Ermiş, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
MasterChef Kıvanç Ermiş, yarışmadaki söylemleri ve şeflerle arasında diyaloglarıyla gündemde yer alıyor.
MasterChef'te araştırılan isim olan Kıvanç Ermiş, söylemleri sonrası dikkat çekti.
Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.
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