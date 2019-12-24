Masterchef Kıvanç Ermiş kimdir, kaç yaşında?

Masterchef yarışması önümüzdeki hafta final yaparak sonlanacak. Heyecan veren final öncesinde yarışmacıların kişisel bilgileri merak ediliyor. Peki geçtiğimiz haftalarda elenen isimlerden olan Kıvanç Ermiş kimdir?

Kıvanç Ermiş kimdir?

Kıvanç Ermiş 16 Mayıs 1995 Bodrum doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Ailesinin Bodrum'da işletmesi var. Küçüklüğünden beri mutfağa hep ilgisi olduğunu belirten Kıvanç, insan ilişkilerine de önem veriyor. Basketbol hayatında büyük bir yer kaplıyor. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta büyük bir sakatlık geçirdi ve sporu bırakma kararı aldı. Hayatında hep tutku olarak kalmış iş için eğitim almak istediğini farketmiş ve daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümüyle mutfak hayatı başlamış oldu. Eğitimi devam ederken çok önemli insanlarla tanışarak, çok güzel fırsatlar yakalamış. Öğrenciliği devam ederken Private cheflik yapmaya başlamış ve daha sonra bir kaç işletmenin talepleriyle danışmanlık yapmaya karar vermiş. Kıvanç Ermiş, mutfağın hayatında her zaman tutku olduğunu ve bu tutkuyu da şimdi MasterChef'te göstermek istediğini dile getiriyor.