Masterchef Kerem kimdir? Kerem Giritlioğlu'nun biyografisi
Masterchef yarışmasında her zaman iddialı olduğunu ifade eden Kerem Giritlioğlu, yarışmanın final etabına kalan isim oldu. Masterchef Türkiye'nin 2018 etabında zorlu yollardan geçen Kerem Giritlioğlu, yurt dışında da aşçılık konusunda eğitim almıştır. Peki, Masterchef Murat kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Masterchef Türkiye'de final aşamasına kalan isimler arasında yer alan Kerem Giritlioğlu, birçok kişinin merakla araştırdığı isim oldu. Henüz 26 yaşında olan Kerem, 22 yaşında yurt dışında, Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulunda sertifika almıştır.
Kerem Giritlioğlu, bu eğitiminin ardından Türkiye'de birçok restoranda görev almıştır.
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