MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir ve kaç yaşındadır?
Yemek yarışması MasterChef Türkiye, kısa bir aranın ardından yeni sezonu ile ekranlara geri dönüş yaptı. İzleyenler tarafından ilgiyle takil edilen yarışmanın, yeni sezonda jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'na ilişkin bilgiler, seyredenler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, meslek hayatında birçok dalda ödül alan Somer Sivrioğlu ile ilgili bilgiler.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezona hızlı bir giriş yapan MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri, adından söz ettirmeye başladı. Yarışmanın jüri koltuğunda oturan ve restoran sahibi olan Somer Sivrioğlu'nun hayatı da merak edilmeye başlandı. İşte, jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun hayatı.
25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babası.
Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:
• 2013 Yerel İşletme Ödülü
• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü
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