MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu kimdir?
Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Yarışmanın en dikkat çeken jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu kimdir?
MasterChef Türkiye yeni sezon bölümleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Yarışmacıların yanı sıra jüri üyeleri de merak konusu oluyor. İşte, MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu hakkında tüm detaylar...
25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babası.
Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:
• 2013 Yerel İşletme Ödülü
• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü
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