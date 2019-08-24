MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Yarışmanın en dikkat çeken jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir? kimdir?
MasterChef Türkiye yeni sezon bölümleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Yarışmacıların yanı sıra jüri üyeleri de merak konusu oluyor. İşte, MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya hakkında tüm detaylar...
Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya, dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.
2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.
Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.
2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.
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