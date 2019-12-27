MasterChef Güzide kimdir kaç yaşındadır nerelidir? İşte Güzide Mertcan'ın hayatı

29 Aralık Pazar günü şampiyonun belli olacağı MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. Büyük final yaklaşırken son dörde kalan isimler izleyenler tarafından merak konusu oldu. Favori yarışmacılardan olan MasterChef Güzide de bu isimler arasında yer aldı. İşte, MasterChef Güzide'nin biyografisi.

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

1981 yılında Kastamonu’da doğan Mustafa MERTCAN, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan “Brass Ring Award” ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.