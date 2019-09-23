MasterChef Güzide kimdir, kaç yaşındadır? İşte Güzide Mertcan'ın biyografisi
MasterChef heyecanına bu sezon dahil olan yarışmacı Güzide Mertcan adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle yarışmanın yayınlanan son bölümünde kaptanlık yarışını kazanan MasterChef Güzide, bir anda gündeme geldi. Yarışmacının hayatını merak eden izleyiciler, "MasterChef Güzide kimdir?" sorusunun cevabını arıyor. İşte, Güzide Mertcan'ın biyografisi ve merak edilen hayatı.
MasterChef olmak için jüri karşısında ter döken Güzide Mertcan, hayatı, mesleği ve yaşı ile internette merak konusu oldu. İddialı yarışmacılardan olan MasterChef Güzide, son bölümde takım kaptanı olarak ekibini belirledi. Peki, MasterChef Güzide kimdir, kaç yaşındadır? İşte, MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide ile ilgili merak edilenler.
MASTERCHEF GÜZİDE'NİN HAYATI
Evli ve üç çocuk annesi olan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Estetisyenlik yapan Güzide Mertcan, sık sık sosyal medyadan denediği tarifleri paylaşıyor. Aynı zamanda ailesiyle çekildiği fotoğrafları yayınlayan Güzide Mertcan, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle açıkladı: “Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim”
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