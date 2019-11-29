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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Masterchef Güzide kimdir, eşi kim?

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Masterchef Güzide kimdir, eşi kim?

Masterchef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Güzide Mertcan, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzize Mertcan’ın özellikle evine ait görüntüler konuşuluyor. Peki, Masterchef Güzide kimdir, eşi kim?

MasterChef’in iddialı isimlerinden Güzide Mertcan, 31 yaşında Eğitimini Manisa ve İzmir’de tamamlayan Güzide Mertcan’ın asıl mesleği estetisyenlik ancak ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraşıyor. Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan, aynı zamanda 3 çocuk annesi. Tatlı konusunda kendisini geliştiren ve iddialı olan MasterChef yarışmacısı denediği lezzetleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.

MUSTAFA MERTCAN HAKKINDA BİLGİLER

1981 yılında Kastamonu’da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan “Brass Ring Award” ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.

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