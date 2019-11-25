Masterchef fragmanında olay sözler.. 'Karakter meselesi'
Masterchef'in bu haftaki bölümü olaylı başladı. Son yapılan elemenin ardından ekranlara gelen ilk fragmanda Yasin ve Güzide arasında tartışma yaşanırken, bu konuşmanın ardından Kıvanç ve Yasin'in tartışması gözden kaçması. Geçtiğimiz hafta yarışmanın favori isimlerinden Suna'nın elenmesinin ardından bu hafta neler yaşanacağı merak ediliyor.
Masterchef'in bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yarışmanın bu hafta yayınlanacak bölümünde tartışmaların sürdüğü görülürken, Kıvanç ve Yasin'in arasındaki gerginlik devam ediyor.
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