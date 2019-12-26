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Haber Giriş: 26.12.2019 - 20:39,Son Güncelleme:/

MasterChef finalisti Cemre kimdir kaç yaşındadır? İşte Cemre Uyanık'ın hayatı

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MasterChef finalisti Cemre kimdir kaç yaşındadır? İşte Cemre Uyanık'ın hayatı

Final haftasının devam ettiği MasterChef Türkiye'de son dörde kalan Cemre Uyanık'ın hayatı merak konusu oldu. Ağustos ayından beri rekabetine devam eden MasterChef finalisti Cemre, şampiyonluk için favori isimler arasında yer alıyor. Peki, MasterChef finalisti Cemre kimdir kaç yaşındadır? Cemre Uyanık nereli? İşte Cemre Uyanık'ın hayatı ve biyografisi.

MasterChef Cemre kimdir sorusu MasterChef finali yaklaşırken en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. 27 yaşında olan Cemre Uyanık'ın biyografisi büyük final öncesi merak edilmeye başlandı. İşte, MasterChef Cemre'nin hayatına ilişkin bilgiler.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

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