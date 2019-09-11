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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Şefler isyan etti: MasterChef'te elenen isim kim oldu?MasterChef'e veda eden isim!

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Şefler isyan etti: MasterChef'te elenen isim kim oldu?MasterChef'e veda eden isim!

MasterChef'te 10 Eylül akşamı çekişmeli ve gerilim dolu anlar izleyiciyle buluştu. Eleme adaylarının belli olduğu MasterChef'in son bölümünde, 4 isim eleme sürecinde hünerlerini gösterdi ve bir kişi hayallerine veda ederek elendi. Peki, MasterChef eleme adayları kimlerdi ve elenen isim kim oldu? İşte, MasterChef'te şeflerin isyan ettiği konu ve kimin elendiğine dair detaylı bilgiler

MasterChef'in 11. son bölümünde eleme adayları ve bununla birlikte elenen isim de belli oldu. Şeflerin memnuniyetsizliklerini dile getirdiği son bölümde, 4 isim eleme adayı olarak potaya girdi. Peki, MasterChef eleme adayları ve elenen isim kim oldu? İşte, 10 Eylül akşamı MasterChef'te yaşanan olaylar ve eleme sürecine dair bazı detaylar

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Mustafa, eleme adayı olarak Nalan'ın ismini açıklamıştı. 

Takım içi oylama ile Orhan ve Eda aynı puanı aldı. Bu sonucun ardından söz takım kaptanı olan Orhan'a düştü. Orhan, kendisi eleme sürecine girmek istemediği için takım kaptanlığı yetkisini kullanarak kendisini değil Eda'yı elemeye göndermeye karar verdi.

Batuhan'ın dokunulmazlık hakkını elde etmesinin ardından seçtiği isim ise Orhan oldu. Böylece Orhan, eleme potasından yine kurtulamamış oldu.

Son olarak gerçekleştirilen takım oylamasında ise en çok ismi yazılan isim Ekin oldu. 

Bu şekilde Nalan, Eda, Orhan ve Ekin eleme potasında mücadele edecek isimler olarak belirlendi.

KİM ELENDİ?

Yarışmanın ilerleyen saatlerinde eleme potasında yer alan şef adayları hünerlerini gösterdi. En çok beğenilen tabak Ekin'in olurken, diğerlerinin yanında sönük kalan Nalan ise şef olma hayallerine veda etti.

ŞEFLER İSYAN ETTİ

Yarışmacılara verilen menülerin bir türlü tam olarak getirilmemesini eleştiren şef jüriler, artık sadece yemeklerini bitirenlerin değerlendirme kıstası içerisinde yer alacağını ifade etti. Yemeklerin iyi ya da kötü olmasını değerlendirmek istediklerini ancak bir türlü tam yemeklerin önlerine gelmediğini belirten şefler, bu konudaki duruşlarının net olduğunu vurguladı.

12. BÖLÜM FRAGMANINDA MAKARNA SÜRPRİZİ

Şef Danilo Zanna'nın yönetiminde yarışmacılar, makarna ve tart yapacak. Uzmanlık alanı olduğu için Danilo Zanna önderliğinde yapılacak olan puanlama, her yarışmacı için önem arz edecek.

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