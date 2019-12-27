MasterChef Ekin Ulaş kimdir kaç yaşındadır? İşte MasterChef yarışmacısı Ekin'in hayatı

MasterChef 2019 sezonunun favori yarışmacılarından olan Ekin, bu hafta eleme potasında yer aldı. Cuma akşamı elenip elenmeyeceği netleşecek olan MasterChef Ekin, sosyal medyanın gündemine geldi. Yarışmanın hayranları MasterChef Ekin kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ekin Ulaş'ın hayatı ile ilgili bilgiler.

MASTERCHEF EKİN KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.