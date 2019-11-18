MasterChef Ekin kimdir kaç yaşındadır? İşte Ekin Ulaş'ın hayatı
MasterChef Türkiye'nin bu sezon ki yarışmacılarından olan Ekin Ulaş, yarışmada gösterdiği performansının yanısıra son günlerde sosyal medya paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti. MasterChef Ekin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşırtan açıklamada bulundu. Bu gelişmenin ardından Ekin Ulaş'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki, MasterChef Ekin kimdir kaç yaşındadır? İşte Ekin Ulaş'ın hayatı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında yarışan Ekin Ulaş, adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak sevenlerini şaşırtan MasterChef Ekin, ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın ile kuzen olduğunu duyurdu. Gündeme gelen haberle beraber, "MasterChef Ekin kimdir nerelidir?" sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. İşte, MasterChef Ekin'in merak edilen hayatı hakkında detaylar.
MASTERCHEF EKİN ULAŞ KİMDİR?
Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.
Ekin Ulaş, sosyal medya hesabı Instagram'dan yazar ve oyuncu İclal Aydın ile beraber fotoğrafını paylaştı. Ulaş paylaşımında "İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz" ifadesini kullandı.
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