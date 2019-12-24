MasterChef Eda Karabulut kimdir kaç yaşında ve nereli?
MasterChef Eda, yarışmanın son aşamalarına doğru birçok izleyicinin dikkatini çekti. Ekran başında yer alan izleyiciler, MasterChef Eda kimdir ve kaç yaşında sorularına yanıt aradı. Peki, MasterChef olabilmek için mücadele eden isimler arasında yer alan MasterChef Eda kimdir ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
MasterChef Eda 34 yaşında 8 yıllık evli ve ikiz çocuk annesi. İstanbul’da doğdu büyüdü fakat aslen Sivaslı. Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." diyor.
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