MasterChef Batuhan kimdir kaç yaşındadır nerelidir? Batuhan Bayır'ın biyografisi

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Batuhan Bayır, son bölümde MasterChef hayallerine veda etti. Genç yaşına rağmen yarışma boyunca rakiplerini oldukça zorlayan Batuhan eleme sonrası hayatına ilişkin bilgilerle merak konusu oldu. İşte, MasterChef Batuhan Bayır'ın hayatı ile ilgili bilgiler.

BATUHAN BAYIR KİMDİR?

22 yaşındaki Batuhan Bayır yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batun Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.

MasterChef yarışmacıları nasıl seçildi?

MasterChef yarışmacıları 2 etap ardından belli oldu. Yarışmacılar ilk olarak kendi tariflerini hazırladılar, 2 şeften olumlu yorum “evet” alan yarışmacılar ikinci etaba geçiş hakkı elde etti. İkinci etapta tekrar eleme oldu, sonrasında MasterChef’in 14 kişilik büyük etabına geçiş yapıldı.

BATUHAN SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİ

Eleme sonrası açıklama yapan Batuhan, "22 yaşındayım ama birçok üniversite konuşma yapmak için beni çağırıyor. Bu çok gurur verici. Bu yol kapandı ama belki daha fazla yol açılacak. Burası benim için okul oldu. Bundan sonraki yarışma hayatıma tabi ki devam edeceğim. Umarım bundan sonra da görüşürüz." dedi.