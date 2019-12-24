MasterChef Batuhan Bayır kimdir kaç yaşında ve nereli?
MasterChef Batuhan, yarışmanın son aşamalarına doğru birçok izleyicinin dikkatini çekti. Ekran başında yer alan izleyiciler, MasterChef Batuhan kimdir ve kaç yaşında sorularına yanıt aradı. Peki, MasterChef olabilmek için mücadele eden isimler arasında yer alan MasterChef Batuhan kimdir ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
MasterChef Batuhan Bayır, 2015 Le Cordon Bleu İstanbul'da Diplome de Cuisine eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalıştı ve İstanbul Alancha restauranta geçiş yaptı. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Alancha restaurantında çalışıyor. Aynı zamanda son 2 senedir Alancha'nın üst katında bulunan House of Brothers kulübünde şeflik yapıyor. Deniz kıyısında doğup büyüdüğü için deniz ürünlerini fazla tercih ediyor. Yemek pişirirken taze ve yerel ürünler kullanmayı seviyor. Bir süre daha Türkiye'de ve dünyada gezmek ve yerel lezzetler keşfetmek istiyor.
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