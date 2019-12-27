MasterChef Alican kimdir kaç yaşındadır? İşte MasterChef yarışmacısı Alican Sabunsoy'un merak edilen hayatı

Finale günler kala MasterChef yarışmacılarının hayatlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Şampiyon olmak için ağustos ayından beri rekabetine devam eden MasterChef Alican son bölüme damga vurarak sosyal medyanın gündemine girdi. İşte, MasterChef yarışmacısı Alican Sabunsoy'un hayatına ilişkin bilgiler.

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

28 yaşında olan Alican Sabunsoy Adanalı ve aşçılık mesleği icra ediyor. Daha önce suşi restoranında çalışan Alican Sabunsoy, 8 yıldır bu mesleği yapıyor. Alican Sabunsoy kebap ve kebap yemeklerinde iddialı olduğunu dile getiriyor.

MasterChef'in yeni yarışmacısı Alican daha önce Ekin'e elenmişti. Alican Sabunsoy zorlu yarışta MasterChef olmak için ter dökecek.