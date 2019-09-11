MasterChef Açelya kimdir? Açelya Kılıçay ile ilgili merak edilenler
MasterChef Türkiye yarışması ikinci sezonu ile davam ederken, her geçen gün aralarında rekabetin arttığı kırmızı ve mavi takım yarışmacılar da gündeme gelmeye başladı. Özellikle MasterChef 2019'un sezonunda bu yıl kırmızı takımda yer alan Açelya Kılıçay adından söz ettirerek merak konusu oldu. Peki, MasterChef Açelya kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.
MasterChef Türkiye yarışması tüm hızıyla devam ederken, yarışmacıların gösterdiği performanslar da konuşulmaya başlandı. Bu yıl kırmızı takımda yer alan MasterChef Açelya da bu isimler arasında yer aldı. İşte, MasterChef Açelya hakkında merak edilen bilgiler.
AÇELYA KILIÇAY HAKKINDA BİLGİLER
Ankara'da 28 Mart 1998’de dünyaya gelen MasterChef yarışmacısı Açelya Kılıçay, yeni sezonda dikkat çeken isimlerden oldu. 'Yemek yapmak bir sanatsa ben sanatkarım' diyen yarışmacı, Fenerbahçe'de bir dönem voleybol oynadı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünü bitiren Açelya Kılıçay İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümünden mezun oldu. Yemek yapmayı sevdiğini söyleyen yarışmacı Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık eğitimi almış.
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