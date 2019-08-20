MasterChef 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Birbirinden iddialı yarışmacılar ve alanlarında uzman şeflerin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef, yeni sezon 2. bölümü ile ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışmanın seyirci karşısına çıkan 2. bölümü sonrası, yeni bölüm fragmanı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yarışmanın yeni bölümüne dair bilgiler.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef ikinci bölümü ile yine birbirinden heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmanın yeni bölümünde jüri karşısına çıkan yarışmacı jüri üyesi Danilo'ya hazırladığı yemeği elleri ile yedirdi. İlginç anların yaşandığı son bölümün ardından, 3. bölüm fragmanı da yarışmanın hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 3. bölüm fragmanına dair bilgiler.
Yarışmanın 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
MEHMET YALÇINKAYA: Bolulu Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
DANILO ZANNA: İtalya doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı.
SOMER SİVRİOĞLU: İstanbullu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney’de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı.
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