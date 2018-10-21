MasterChef 15. bölüm fragmanında heyecan iyice artıyor
MasterChef Türkiye yarışması yayınlanan 15. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatmaya devam edecek. Heyecan dolu yarışma programı MasterChef'te bu hafta yarışmacılar çiğ börek yaparak en iyi tabağı ortaya koymaya çalışacak. İşte, MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı.
MasterChef Türkiye'de bu hafta rekabet kıyasıya sürmeye devam ediyor. Ekranların heyecan dolu yemek yarışması programı MasterChef'te bu hafta Mehmet yarışmacı arkadaşlarına tepki gösterecek. İşte, MasterChef yarışmasının yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları Murat, Doruk, Atakan ve Eslem olmuştu. Final etabında yarışmacılara midye dolma yapmaları söylendi. 4 yarışmacı kıyasıya mücadele etti ve jüri kararıyla elenen isim belirlendi. MasterChef Türkiye'de bu hafta veda eden isim Atakan oldu.
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