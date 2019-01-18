Marslı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
ABD yapımı Marslı, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 88. Akademi Ödülleri'nde 7 dalda aday gösterilen Marslı filmi, 73. Altın Küre Ödülleri'nde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film ve Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken 69. BAFTA Ödülleri'nde aday gösterildiği 6 dalda ödül kazanamadı. Peki, Marslı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Ridley Scott tarafından yönetilen 2015 yapımı bilim kurgu Marslı, 2 Ekim 2015 tarihinde vizyona girmişti. Drew Goddard tarafından yazılan senaryo, Andy Weir tarafından 2011'de yazılan aynı adlı romandan uyarlandı. Marslı filminin başrolünde Matt Damon bulunurken yan rollerinde Jessica Chastain, Michael Peña, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Kate Mara ve Donald Glover yer almaktadır.
MARSLI FİLMİ KONUSU
Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu 'Marslı'nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir.
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