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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.01.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Marslı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

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Marslı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

ABD yapımı Marslı, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 88. Akademi Ödülleri'nde 7 dalda aday gösterilen Marslı filmi, 73. Altın Küre Ödülleri'nde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film ve Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken 69. BAFTA Ödülleri'nde aday gösterildiği 6 dalda ödül kazanamadı. Peki, Marslı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Ridley Scott tarafından yönetilen 2015 yapımı bilim kurgu Marslı, 2 Ekim 2015 tarihinde vizyona girmişti. Drew Goddard tarafından yazılan senaryo, Andy Weir tarafından 2011'de yazılan aynı adlı romandan uyarlandı. Marslı filminin başrolünde Matt Damon bulunurken yan rollerinde Jessica Chastain, Michael Peña, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Kate Mara ve Donald Glover yer almaktadır.

MARSLI FİLMİ KONUSU

Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu 'Marslı'nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir.

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