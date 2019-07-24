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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Ödüller sahiplerini buldu

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Lider Marka Ödülleri 2019 Ödül Töreni önceki akşam Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de yapıldı. Törene iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Strong Medya ev sahipliğinde, Marka ve Kariyer Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri’nin sunuculuğunu Öykü Serter ve Ufuk Özkan üstlendi. Törende kendi alanlarında önemli projelere imza atan kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

Ödüller sahiplerini buldu

“Yılın başarılı kadın oyuncusu” seçilen Vildan Atasever, “2000’den beri bu mesleği yapıyorum ama ne zaman sahneye çıksam elim ayağım titriyor. Biz televizyonda bir sürü işler yapıyoruz ve toplumu, gençleri tesir altında bırakıyoruz. Yaptığımız işler çok önemli” dedi.
Ödüller sahiplerini buldu


Ödül listesi

Yılın en iyi erkek oyuncusu: Murat Ünalmış

Yılın en iyi kadın oyuncusu: Ebru Şahin

Yılın en iyi komedi oyuncusu: Sinan Çalışkanoğlu

Yılın çıkış yapan dizi oyuncusu: Burak Serdar Şanal

Yılın en başarılı şarkısı: Bundan Sonra (Cem Belevi)

Yılın ekonomi köşe yazarı: Dilek Güngör

Türk rock müziğine katkı: Murat Kekilli

Yılın başarılı kadın oyuncusu: Vildan Atasever

Yılın ekonomi dergisi: Para

Yılın müzik yapım Şirketi: Poll Production / Polat Yağcı

Ödüller sahiplerini buldu

Burak Serdar Şanal - Ebru Şahin - Murat Ünalmış - Sinan Çalışkanoğlu
Ödüller sahiplerini buldu

Cem Belevi - Zehra Yılmaz - Gökhan Keser 

 

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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