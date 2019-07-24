Ödüller sahiplerini buldu
Türkiye Lider Marka Ödülleri 2019 Ödül Töreni önceki akşam Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de yapıldı. Törene iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı.
Strong Medya ev sahipliğinde, Marka ve Kariyer Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri’nin sunuculuğunu Öykü Serter ve Ufuk Özkan üstlendi. Törende kendi alanlarında önemli projelere imza atan kişi ve kurumlar ödüllendirildi.
“Yılın başarılı kadın oyuncusu” seçilen Vildan Atasever, “2000’den beri bu mesleği yapıyorum ama ne zaman sahneye çıksam elim ayağım titriyor. Biz televizyonda bir sürü işler yapıyoruz ve toplumu, gençleri tesir altında bırakıyoruz. Yaptığımız işler çok önemli” dedi.
Ödül listesi
◊ Yılın en iyi erkek oyuncusu: Murat Ünalmış
◊ Yılın en iyi kadın oyuncusu: Ebru Şahin
◊ Yılın en iyi komedi oyuncusu: Sinan Çalışkanoğlu
◊ Yılın çıkış yapan dizi oyuncusu: Burak Serdar Şanal
◊ Yılın en başarılı şarkısı: Bundan Sonra (Cem Belevi)
◊ Yılın ekonomi köşe yazarı: Dilek Güngör
◊ Türk rock müziğine katkı: Murat Kekilli
◊ Yılın başarılı kadın oyuncusu: Vildan Atasever
◊ Yılın ekonomi dergisi: Para
◊ Yılın müzik yapım Şirketi: Poll Production / Polat Yağcı
Burak Serdar Şanal - Ebru Şahin - Murat Ünalmış - Sinan Çalışkanoğlu
Cem Belevi - Zehra Yılmaz - Gökhan Keser
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