Mansur Ark kimdir, kaç yaşında?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMansur Ark kimdir, kaç yaşında?
GeriTelevizyon Mansur Ark kimdir, kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
07.10.2018 - 16:24, Son Güncelleme:

Mansur Ark kimdir, kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mansur Ark kimdir, kaç yaşında?

Mansur Ark, Yaşım Kaç programındaki görüntüleriyle gündeme geldi. 90'lı yılların unutulmaz seslerinden olan Mansur Ark, “Maalesef, Gazla Gitsin, Sana Demedim mi” şarkılarıyla tanınıyor. İşte, Mahsur Ark’ın hayatına ilişkin bilgiler

 Mansur Ark, 26 Kasım 1965 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Annesi Mersinli olan sanatçının babası Libya, Trablus'ludur. Afrika kökenli şarkıcının kendisinden büyük iki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tüm çocukluğu babasının çalıştığı Ataş Petrol Rafinerisinin lojmanında geçti. Okul hayatı lojmanın anaokulunda başlamıştır. İlköğretimini, Namık Kemal ilkokulu'nda tamamladı. Ardından Dumlupınar Lisesinden mezun olmuş ve orta öğretimini tamamladı. Bir sene Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümüne gitmiştir. Elektrik bölümünü ikinci sınıfta bırakmıştır. Tam bir deniz tutkunu olan Mansur Ark 6 yaşından itibaren yelken sporuyla uğraşmaktadır ve dereceleri vardır. 1984 yılında askerlik görevini İzmir, Narlıdere'de Ege Ordu'sunda yapmıştır. 1990 yılında Almanya, Frankfurt’a yerleşmiştir. Daha sonra Türkiye'ye geri döndü.

1994 yılında piyano hobisi yüzünden müziğe olan ilgisi arttı. Müzik hayatına başlamadan önce Robinson Club Pamfilya’da üç yıl animatörlük yaptı. 1996 yılında Bay müzik ile albüm anlaşması imzaladı. 1997 yılında ise kendi adını taşıyan ilk albümünü piyasaya sundu ve büyük bir çıkış yakaladı. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, Caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır. Sanatçı evlidir ve tam bir Bodrum aşığıdır.

Müzik Kariyeri

Mansur Ark, 1997 yılının Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümü Mansur Ark'ı piyasaya sürdü. "Maalesef" adlı şarkıyla çıkış yaptı ve şarkı çok büyük ses getirdi ve dönemin hitleri arasına girdi. Ardından, 1999 yılında ikinci stüdyo albümü olan Öğrendim'i piyasaya sürdü. İlk albümdeki sesi getirmese de olumlu tepkiler aldı. "Seni seviyorum" adlı şarkı ile çıkış yapsa da "Gel Yanıma" adlı parçası daha çok ses getirdi. 2002 yılında üçüncü stüdyo albümü Fark'ı yayınladı. Albüm ilk iki albüm kadar ses getirmese de albümde yer alan Ragga Oktay'la "Yarim" adlı şarkıya yaptığı düeti ses getirdi. 2004 yılında Gazla Gitsin adlı dördüncü stüdyo albümünü yayınladı. Albümle aynı adı taşıyan "Gazla Gitsin" adlı şarkı dönemin hitleri arasına girdi. Parça radyolarda çalınması için çok istek alıyordu. Dördüncü albümünü yayınladıktan sonra müziğe beş yıllık bir ara veren Ark, 2009 yılında Sen de Bizdensin adlı beşinci stüdyo albümü ile müziğe geri dönmüştür. Albümle aynı adı taşıyan "Sen de Bizdensin" adlı parça oldukça beğenilmiştir. Radyolarda ve televizyonlarda oldukça sık çalındı. 2012 yılında altıncı stüdyo albümü Bu Defa'yı yayınlandı. Albüm çok ses getirmemiştir ama aynı yıl Volga Tamöz'ün yayınladğı Tam 90'dan adlı 90'lar şarkılarının yer aldığı toplama albümde "Sana Demedim Mi?" adlı hit şarkısını tekrar seslendirdi.

Oyunculuk Kariyeri

İlk olarak, 1998 yılında Kanal D'de yayınlanan dönemin fenomen dizisi Ruhsar adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından 1999 yılında TGRT'de yayınlanan İç Güveyi Billy adlı dizide başrol oynadı. 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Bayanlar Baylar adlı dizide "Zambo" karakterini canlandırdı. Yine aynı kanalda 2003 yılında Sultan Makamı adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Mahpeyker Kösem Sultan adlı oynadığı ilk sinema filminde "Kızlar Ağası Mustafa Ağa" karakterini canlandırdı. 2012 yılında ise STAR'da yayınlanan İşler Güçler adlı dizide kendisini oynadı. Ardından yakın arkadaşı olan Ragga Oktay'ın yönettiği Mc Dandik adlı filmde Jamaikalı bir hakimi canlandırmıştır. Almanya'daki Türk televizyon kanalı Türkshow'da yayınlanan İthal Gelin adlı dizide başrol oynadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tuba Ünsal'ın kıyafeti olay oldu!

Oysa 40 yaşına sadece birkaç yıl kaldı

Gerçek hikaye

Türk sinemasının acı günü!