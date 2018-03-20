Mandalinacı Veysel kimdir? Veysel Mutlu kaç yaşında?

Bursa'da pazarda çalışırken "Vay Delikanlı Gönlüm Vay" şarkısını kendine has üslubu ile seslendiren ve bu sayede geniş kitleler tarafından tanınıp popüler olan Veysel Mutlu, sosyal medyada ünlü olduktan sonra bir de klip çekerek adını daha sık duyurmaya başladı. İşte son günlerin en çok merak edilen ismi olan, videoları sosyal medyada milyonlarca izlenen Veysel Mutlu yani bilinen adıyla Mandalinacı Veysel hakkında merak edilenler…
VEYSEL MUTLU KİMDİR?
1996 yılında dünyaya gelen Veysel Mutlu, Bursa'da baba mesleği olan pazarcılık yapmaktadır. Aslen Muşlu olan Mandalinacı Veysel pazarda tezgahının başında söylediği şarkı ve türküler ile sosyal medyada kısa sürede popüler olmuş ve Kanal D ekranlarının sevilen programı Beyaz Show'a konuk olmuştu.
Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show'a konuk olunca canlı yayında kendisine şöhretin kapılarını aralayan "Vay Delikanlı Gönlüm Vay" şarkısını seslendirmiş ve ünlü prodüktör ve yapımcı Polat Yağcı'dan kendisine destek geldi.
Polat Yağcı'nın desteğinin ardından "Vay Delikanlı Gönlüm" şarkısına Kemal Başbuğ yönetmenliğinde video klip çekildi. Çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası’nda yapılan klipte gerçek hayatta olduğu gibi mandalinacı karakterini canlandıran Veysel Mutlu'nun klibi şu ana kadar yaklaşık 87 milyon kişi tarafından izlendi ve büyük beğeni topladı.
Altı kardeşin en küçüğü olan Veysel Mutlu, ilk popüler olduğu dönemde kendi ağzından tanınma hikayesini böyle anlatmıştı;
Yaklaşık 5-6 senedir şarkı söylemeye başladım. Şarkı söylemeye başlayınca mandalinayı, portakalı şarkılara almaya başladım. "Mandinalar ne güzel tarzı" bir şeyler yazdım. Pazardaki müşterilerden yaklaşım çok iyi oldu. Ben de daha çok gayret etmeye başladım. Instagram'da attığım gibi birden artmaya başladı. 2 haftalık bir sürede oldu. 3-4 bin takipçim vardı, şimdi 133 bine çıktım.
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